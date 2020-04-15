Москвичам предлагают стать онлайн-нянями в многодетных семьях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи могут стать веб-нянями в многодетных семьях. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

"Вы можете стать веб-няней в многодетной семье. Мама будет рада и часу отдыха, который вы поможете ей выкроить. Предложить свои услуги няни можно на форумах в социальных сетях", – рассказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что при работе с детьми можно почитать им любимые книги, поиграть в словесные и логические игры, а также помочь разобраться с домашними заданиями.

В ведомстве посоветовали также не избегать людей, которым нужна поддержка, и помочь им справиться с личными проблемами. Отмечается, что чаще всего в помощи нуждаются одинокие пожилые люди, инвалиды, жители домов престарелых.

"Станьте другом по переписке для человека, которому нужна поддержка. Выберите удобный формат – общение через социальные сети, электронную почту или видеосвязь", – отметили в пресс-службе.

Сотрудники департамента добавили, что во время общения можно прочитать свои любимые стихи, песни или же просто поговорить на интересные темы.

"Для волонтера это возможность проявить себя, показать то, чем он увлекается. А для бабушек и дедушек – положительные эмоции, которые будут еще долго их поддерживать", – отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что более 12 тысяч неравнодушных москвичей зарегистрировалось в качестве волонтеров всероссийской акции "Мы вместе". Целью акции является помощь пожилым людям, многодетным семьям, а также всем тем, кто нуждается в поддержке в период режима самоизоляции.

