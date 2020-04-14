В России предложили увеличить стипендию студентам-волонтерам

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Руководитель проекта Общероссийского народного фронта "Профстажировки" Илья Семин предложил увеличить стипендию студентам-волонтерам, передает RT.
Семин считает, что студентам, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, следует поднять стипендию в два раза. Кроме того, общественник предложил на период обучения снизить им стоимость обучения до 25%.
По его мнению, также образовательные учреждения должны взять во внимание деятельность их студентов и засчитать ее как практику или стажировку.
"Принятие указанных мер позволит расширить волонтерскую деятельность среди студентов, решить проблемы, связанные с карантином для уязвимых категорий граждан", – отметил Семин.
Ранее сообщалось, что более 12 тысяч неравнодушных москвичей зарегистрировалось в качестве волонтеров всероссийской акции "Мы вместе". Целью акции является помощь пожилым людям, многодетным семьям, а также всем тем, кто нуждается в поддержке в период режима самоизоляции.
Ежедневно волонтеры выполняют порядка 250 просьб пенсионеров в 125 районах Москвы. Чаще всего (70%) пожилые горожане просят погулять с их собакой. Помимо выгула собак, горожане просят помочь с доставкой продуктов (15%) и лекарств (8%), еще около 6% пожилых людей просят привезти для их питомцев корм.
Ранее москвичей предупредили о появлении мошенников, которые под видом волонтеров обкрадывают горожан. В частности, волонтер придет только после того, как будет оставлена заявка о помощи по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09, либо после обращения на горячую линию акции #Мывместе +7 (800) 200-34-11.
"Жизнь в большом городе": помощь добровольцев
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