Пенсионеры на самоизоляции чаще всего просят волонтеров погулять с собаками

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пожилые москвичи в самоизоляции чаще всего просят волонтеров погулять с собаками. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения города.

В ведомстве рассказали, что ежедневно волонтеры выполняют порядка 250 просьб пенсионеров в 125 районах Москвы. Чаще всего (70%) пожилые горожане просят погулять с их собакой.

Если собака до 10 килограммов, то волонтеры гуляют с ней самостоятельно, с крупными питомцами помогают зооволонтеры из НКО и кинологических ассоциаций. Под их опекой уже 100 питомцев.

Помимо выгула собак, горожане просят помочь с доставкой продуктов (15%) и лекарств (8%), еще около 6% пожилых людей просят привезти для их питомцев корм.

Руководитель специализированного центра занятости "Моя карьера" Ирина Швец отметила, что все волонтеры проходят дополнительное обучение и инструктаж. По ее мнению, очень важно, чтобы оказываемая помощь учитывала все особенности работы именно с пожилыми людьми.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно).

Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.

