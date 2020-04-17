Для дошкольников запустили образовательный онлайн-проект

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для столичных дошкольников запустили образовательный онлайн-проект "Игры и занятия для дошкольников". Проект разработали специалисты Городского методического центра для воспитателей дошкольных групп и родителей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Каждую неделю на сайте будут появляться подборки материалов, видео мастер-классов, интерактивные викторины и многое другое.

Более 200 мастер-классов по настольным, подвижным и театральным играм можно посмотреть в разделе "Большая игротека", а видео для развития мелкой моторики есть в разделе "Проекты".

Также на сайте можно найти ссылки на полезные электронные городские сервисы, сборники образовательных материалов и познавательных видеороликов. Для воспитателей доступна информация об онлайн-курсах повышения квалификации.

В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы ранее сообщили, что горожане могут стать веб-нянями в многодетных семьях. В департаменте отметили, что при работе с детьми можно почитать им любимые книги, поиграть в словесные и логические игры, а также помочь разобраться с домашними заданиями. Также россиянам посоветовали не избегать людей, которым нужна поддержка, и помочь им справиться с личными проблемами.