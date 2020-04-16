Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

15:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал глава российского министерства Валерий Фальков.
Подобные меры допускаются из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. "Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты. Не исключаем возможности начала учебного года онлайн", – сообщил Фальков.
До этого Фальков призвал вузы быть готовыми к проведению вступительных экзаменов онлайн.
Согласно последним сведениям Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано уже больше 1,9 миллиона случаев заражения COVID-19, свыше 123 тысяч человек скончалось. В России заболевших 27 938 человек, вылечились 2 304, скончались 232.
Ранее стало известно, что ученые МГУ создали первый прототип вакцины от коронавируса.
Недавно в Детском фонде ООН отметили, что из-за COVID-19, на борьбу с которым брошены все силы, в 24 государствах уже перенесли сроки вакцинации от кори.
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