Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.

Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал глава российского министерства Валерий Фальков.

Подобные меры допускаются из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. "Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты. Не исключаем возможности начала учебного года онлайн", – сообщил Фальков.

До этого Фальков призвал вузы быть готовыми к проведению вступительных экзаменов онлайн.

Согласно последним сведениям Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано уже больше 1,9 миллиона случаев заражения COVID-19, свыше 123 тысяч человек скончалось. В России заболевших 27 938 человек, вылечились 2 304, скончались 232.

Ранее стало известно, что ученые МГУ создали первый прототип вакцины от коронавируса.

Недавно в Детском фонде ООН отметили, что из-за COVID-19, на борьбу с которым брошены все силы, в 24 государствах уже перенесли сроки вакцинации от кори.