Фальков призвал вузы быть готовыми к проведению вступительных экзаменов онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал, что российские вузы могут организовать сдачу летней сессии онлайн, сообщает ТАСС.

Он отметил, что провел переговоры с ректорами ряда российских вузов. Они рассказали Фалькову, что этап адаптации к условиям пандемии коронавируса университетами в настоящий момент пройден.

"Общее настроение, которое фиксируется: в принципе, университеты адаптировались, вузы адаптировались, и есть понимание, что итоговую промежуточную аттестацию вполне можно организовать с помощью тех технологий, которые мы сегодня с вами активно используем", – сказал Фальков.

Что касается проведения творческих экзаменов, то министр подчеркнул, что для них будут прорабатываться разные варианты.

"Мы это понимаем, видим, будем искать разные варианты, будем ориентироваться на развитие ситуации в каждом конкретном городе, субъекте", – отметил Фальков.

Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что для вузов, чья аккредитация завершается в период с 15 марта 2020 до 1 января 2021 года, она будет автоматически продлена на год.

Что касается мер, предпринятых в школьном образовании, то стоит отметить, что для учеников 9-11 классов учебный год завершится 5 июня. Кроме того, учебная программа для них не будет переноситься на следующий год.

В отношении сдачи школьных экзаменов было принято решение, что ОГЭ будет организован лишь для сдачи обязательных предметов. ЕГЭ же планируют провести на стандартной основе, начав его с 8 июня.