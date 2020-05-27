Милонов прокомментировал возможность показа в России мультфильма о каминг-ауте

Фото: youtube/What's On Disney Plus

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал возможность показа в России американского мультфильма о каминг-ауте. По его словам, такой контент вызовет отвращение у обычных российских семей.

Американская студия Pixar выпустила мультфильм, где рассказывается об истории главного героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией, сообщают СМИ. Картина получила название "Выход" (Out).

"Это детский мультфильм, некая методичка, которая рассказывает детям об особенностях однополой любви. Вернее, не об особенностях, а о том, что это нормально, это хорошо. При этом добрые волшебники помогают однополым мальчикам жить друг с другом. Вот такое содержание фильма, без всяких рейтингов", – поделился впечатлениями о контенте Милонов в беседе с Москвой 24.

По словам депутата, если и допускать такой мультфильм для просмотра на территории России, однозначно его нельзя показывать детям. "У обычных российских семей этот мультфильм будет вызывать отвращение. Однако вопрос о том, что мультфильму не присвоен никакой рейтинг. Поэтому если он и будет где-то в России, то, безусловно, для этого контента нужно будет поставить маркировку 18+", – заключил Милонов.

Ранее в мультфильмах Disney и Pixar уже появлялись персонажи, которых подозревали в гомосексуальности. Например, в "Истории игрушек 4" две женщины приводят ребенка в детский сад. В мультике "В поисках Дори" две девушки гуляют с ребенком в парке.

В детской картине "Вперед" о приключениях братьев-эльфов в одном из эпизодов появится девушка-циклоп по имени Спектр, работающая в полиции. Она является открытым представителем ЛГБТ. Также одной из самых громких тем для обсуждения остается ориентация Эльзы – главной героини "Холодного сердца".

Ранее на рынке детских игрушек появилась бесполая кукла Барби. Компания Mattel презентовала игрушку без гендерных различий. Она стала одной из самых обсуждаемых моделей американской компании.

Среди российских пользователей Сети новая линейка Барби удостоилась критики. Не одобрил игрушку и Милонов. "Отсутствие у куклы половых признаков не имеет отношения ни к толерантности, ни к русским традициям", – заявил журналистам депутат Госдумы.

