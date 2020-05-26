Бывшая жена Успенского поддержала слова дочери о писателе-тиране

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бывшая жена детского писателя Эдуарда Успенского Элеонора Филина сообщила, что неоднократно сталкивалась с домашней тиранией в отношении себя, передает "Газета.ру".

Таким образом она поддержала дочь писателя, которая обвинила своего отца в домашнем насилии и сектантстве. Татьяна Успенская выступила против наименования новой премии в области детской литературы в честь известного писателя.

"Я поддерживаю точку зрения Татьяны, она имеет право на то, чтобы сказать. Я тоже сталкивалась с домашней тиранией, поэтому знаю, каков этот человек", – сообщила Филина.

Между тем она не смогла ответить на вопрос по поводу наименования премии. Она не посчитала себя компетентной дать определенный ответ.

"Я не смогу однозначно ответить, потому что это дело тех, кто это все затевает. Пусть делают как считают нужным", – отметила Филина.

Ранее киностудия "Союзмультфильм" представила новый мультфильм про Чебурашку "Переезд". Он был посвящен памяти Эдуарда Успенского, который много лет сотрудничал с киностудией.