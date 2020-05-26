Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:00

Бывшая жена Успенского поддержала слова дочери о писателе-тиране

общество культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бывшая жена детского писателя Эдуарда Успенского Элеонора Филина сообщила, что неоднократно сталкивалась с домашней тиранией в отношении себя, передает "Газета.ру".

Таким образом она поддержала дочь писателя, которая обвинила своего отца в домашнем насилии и сектантстве. Татьяна Успенская выступила против наименования новой премии в области детской литературы в честь известного писателя.

"Я поддерживаю точку зрения Татьяны, она имеет право на то, чтобы сказать. Я тоже сталкивалась с домашней тиранией, поэтому знаю, каков этот человек", – сообщила Филина.

Между тем она не смогла ответить на вопрос по поводу наименования премии. Она не посчитала себя компетентной дать определенный ответ.

"Я не смогу однозначно ответить, потому что это дело тех, кто это все затевает. Пусть делают как считают нужным", – отметила Филина.

Ранее киностудия "Союзмультфильм" представила новый мультфильм про Чебурашку "Переезд". Он был посвящен памяти Эдуарда Успенского, который много лет сотрудничал с киностудией.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать