"Союзмультфильм" выпустит мультсериал о спорте и ЗОЖ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Союзмультфильм" планирует создать мультсериал о спорте и здоровом образе жизни, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе. Данное соглашения было подписано с "Дирекцией спортивных и социальных проектов" на форуме "Россия – спортивная держава" в Нижнем Новгороде.

Как напомнила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, на протяжении 30 лет киностудия почти не выпускала мультфильмов про спорт. Их не было "со времен гениального автора Бориса Дежкина, создавшего такие шедевры, как "Необыкновенный матч", "Шайбу, шайбу!" и многие другие", уточнила представитель киностудии.

По ее словам, ребенок, как правило, старается подражать обаятельным и харизматичным мультперсонажам, поэтому анимация служит проводником многих ценностных ориентиров. По этой причине, считает Слащева, "продвижение темы здорового образа жизни через яркие образы персонажей, талантливые сюжеты и качественное техническое исполнение – перспективное направление в развитии культуры спорта".

Глава "Дирекции спортивных и социальных проектов" Азат Кадыров, в свою очередь, рассказал, что стороны уже разработали концепцию спортивного мультсериала. Главными героями новой ленты "Союзмультфильма" станут талисманы ГТО: Медведь Потап, Лиса Василиса, Леопард Вика, Зайка Лиза и Волчонок Макар.

В августе студия представила новый мультфильм с Чебурашкой, посвященный памяти писателя и сценариста Эдуарда Успенского. В короткометражном авторском мультфильме "Переезд" Чебурашка, Гена и Шапокляк нарисованы при помощи технологии 3D. Кроме того, там использованы анимационные фрагменты и документальные кадры. Режиссером ленты стала Инна Евланникова.