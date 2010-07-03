"Союзмультфильм" откроет детские клубы для занятий мультипликацией в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Студия "Союзмультфильм" планирует открыть в регионах России на базе библиотек и школ "Союзмультклубы". В них дети смогут попробовать себя в мультипликации и познакомиться с историей студии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу правления киностудии Юлиану Слащеву.

"Первый "Союзмультклуб" существует на территории студии на улице Академика Королева, 21, там же, где наш музей и выставочное пространство. Следующий "Союзмультклуб" открывается в самое ближайшее время в городе Королев. Дальше мы думаем, что франшиза будет развиваться в Московской области и вообще по стране. Она будет открываться на базе детских центров, возможно, школ, на базе библиотек. Так как большой проект по трансформации библиотек в досуговое пространство существует на федеральном уровне, мы хотим наполнить библиотеки дополнительным содержанием в дневное время, чтобы можно было приводить детей и заниматься по программе "Союзмультклуба", – отметила Слащева.

Также будут развиваться направления с брендом "Союзмульт", в том числе показы в кино, сериалов и короткометражек, собранных в альманахи. В 2019 году "Союзмультфильм" будет делать два полнометражных фильма.

В феврале 2018 года в Москве открылся первый детский развлекательно-познавательный центр "Союзмультклуб". В нем проводятся мастер-классы, театральные постановки, показы мультфильмов и экскурсии. Для детей работают семь тематических зон.

"Союзмультфильм" был основан в 1936 году. За все время существования студии было выпущено 1500 мультфильмов.

