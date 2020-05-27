Сказки и онлайн-экскурсии. В Москве отмечают День библиотек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринарин
Культурно-образовательный проект #Москвастобой подготовил специальную литературную онлайн-программу к Общероссийскому дню библиотек, который отмечается 27 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Сотрудники библиотек приглашают на онлайн-экскурсии по историческим залам и временным экспозициям. Они расскажут о своих познавательных проектах, о редких изданиях и работе с ними. А еще посетителей портала ждут литературные чтения и театральные зарисовки по мотивам классических произведений", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
На сайте проекта доступны онлайн-экскурсии по залам Российской государственной библиотеки, Центральной библиотекой имени Некрасова и Российской государственной детской библиотекой.
Посетители первой узнают об истории ее образования, архитектурных особенностях здания и многообразии фондов. На онлайн-экскурсии покажут легендарный третий зал библиотеки, где снимали сцены фильма "Москва слезам не верит".
Центральная библиотека проведет виртуальную экскурсию по выставке "Смонтированная реальность. Техника фотомонтажа в авангардных изданиях", созданной при поддержке Государственного музея Владимира Маяковского.
Детская библиотека представляет подготовила из 10 аудиосказок, которые озвучили сами библиотекари. Также все желающие могут посмотреть "Брусничные истории". Это зарисовки актеров "Мастерской Брусникина" по мотивам любимых произведений.
Проект #Москвастобой – это новая культурно-образовательная онлайн-платформа от комитета по туризму города Москвы. Он предоставляет пользователям доступ к виртуальному посещению экскурсий, театральных постановок, мастер-классов и модных показов.
К проекту уже присоединились Третьяковская галерея, Государственный музей имени Пушкина, музей современного искусства "Гараж", Еврейский музей и центр толерантности, центр "Космонавтика и авиация", центр "Слово" на ВДНХ и другие учреждения.
В апреле к проекту присоединилась киностудия "Союзмультфильм". В разделе "Дома с "Союзмультфильмом" доступны две подборки. В первую вошли 100 лучших мультфильмов, в том числе "Винни Пух", "Бременские музыканты", "Ежик в тумане", "Малыш и Карлсон" и другие известные картины. Вторая подборка "Союзмульткарантин" включает в себя более 60 работ российских аниматоров для взрослых и детей.
"Это наш город": в проекте #Москвастобой появилась новая площадка
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