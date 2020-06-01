С 1 июня начинаются единоразовые выплаты на детей в возрасте до 16 лет

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С 1 июня в рамках государственной поддержки начинаются единоразовые выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет. Соответствующее поручение дал Владимир Путин. Сумма выплаты составит десять тысяч рублей. Также по пять тысяч рублей ежемесячно за апрель – июнь можно получить на ребенка до трех лет.
Поддержка будет оказана как для родных, так и усыновленных детей. Единоразовую выплату в десять тысяч рублей получат дети, дата рождения которых приходится на период с 11.05.2004 по 30.06.2017. Обязательным условием для семей, претендующих на выплату, является проживание в России и наличие гражданства РФ (как у родителей, так и у ребенка).
Выплаты на детей в возрасте до трех лет будут перечислены за апрель, май и июнь 2020 года в следующих случаях:
1. В семье есть единственный ребенок, который был рожден или усыновлен в период с 01.04.2017 до 30.06.2020.
2. У семьи было или есть право на материнский капитал (либо первый ребенок родился в период с 01.01.2020 по 30.06.2020, либо в семье двое и более детей, родившихся с 2007 года).
Заявление на оформление выплат разрешено подавать до 1 октября. Это может сделать один из родителей на сайте госуслуг. Для этого понадобятся паспортные данные заявителя, свидетельство о рождении ребенка, номер СНИЛС заявителя и ребенка и банковские реквизиты для перечисления выплат. Более подробно об условиях выплат можно узнать здесь.
Заявления на единовременную выплату уже поданы на 14,5 миллиона детей от трех до 16 лет. Ранее в Совфеде поддержали идею отменить плату за детсад для граждан, которые потеряли работу из-за коронавируса.
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