Правительство РФ выделит более 270 млрд рублей на выплаты на детей до 16 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российское правительство выделит более 270 миллиардов рублей на новые единовременные выплаты на детей до 16 лет, передает RT.
"В числе первоочередных мер – выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет", – заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Накануне Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. В Минтруде сообщили, что подобные выплаты смогут получить почти 27 миллионов детей.
Для получения данной выплаты россияне не должны будут повторно подавать заявление. Средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет, на основании данных из Пенсионного фонда.
Те же родители, которые ранее не получили такие выплаты, смогут подать соответствующее заявление сроком до 1 октября. Известно, что такие пособия не облагаются налогом.
В начале июня Пенсионный фонд России (ПФР) запустил онлайн-сервис, посвященный всем особенностям оформления выплат на детей от 3 до 16 лет.
На портале размещена необходимая информация для родителей, работает служба обратной связи. В частности, если средства не были перечислены в течение 8 дней с момента подачи заявления, можно обратиться в ПФР через электронную приемную.
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