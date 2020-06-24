Путин подписал указ об июльской выплате на детей до 16 лет

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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. О подобной мере глава государства заявил накануне в ходе обращения к гражданам страны.

В Минтруде сообщили, что подобные выплаты смогут получить почти 27 миллионов детей. На реализацию данной инициативы предлагается выделить порядка 275 миллиардов рублей.

При этом уточняется, что россияне не должны будут повторно подавать заявление на получение выплаты.

"Средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет, на основании данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда", – отметил глава ведомства Антон Котяков.

Те же родители, которые ранее не получили такие выплаты, смогут подать соответствующее заявление сроком до 1 октября. В таком случае ранее выданная финансовая поддержка и новая единовременная выплата перечислятся единой суммой.

Известно, что такие пособия не облагаются налогом.

Ранее во время выступления российский лидер предложил еще раз совершить выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет в июле.

В начале июня Пенсионный фонд России (ПФР) запустил онлайн-сервис, посвященный всем особенностям оформления выплат на детей от 3 до 16 лет.

На портале размещена необходимая информация для родителей, работает служба обратной связи. В частности, если средства не были перечислены в течение 8 дней с момента подачи заявления, можно обратиться в ПФР через электронную приемную.