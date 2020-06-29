В Совфеде поддержали новые меры поддержки для родителей детей-инвалидов

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Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев поддержал инициативу сохранить работающим родителям детей-инвалидов ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
По его мнению, это крайне актуальный вопрос, особенно на фоне "Десятилетия детства", объявленным президентом России Владимиром Путиным.
"Я это поддерживаю. В первую очередь это обусловлено пандемией. В данной ситуации всем категориям граждан нужна поддержка. Второе: это касается помощи детям и лицам, которые их опекают и воспитывают. Это же все идет на пользу детям. В третьих, это напрямую связано с налаживанием демографической ситуации в стране. Тем более сейчас идет "Десятилетие детства", объявленное президентом", – заявил Варфоломеев.
Он уточнил, что вопрос стоит лишь в выделяемых на данную инициативу средствах. Однако, по словам сенатора, на детях экономить не стоит.
Ранее председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила новую меру поддержки родителей детей-инвалидов.
По мнению общественного деятеля, подобным категориям граждан необходимо разрешить выполнять оплачиваемую работу и при этом не лишать их государственного пособия.
"Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ, при сохранении пособия", – указано в обращении, направленном в правительство, Госдуму, Совет Федерации и Пенсионный фонд.
В действующем законодательстве родитель или опекун ребенка-инвалида или инвалида детства I группы не может получать выплату в размере 10 тысяч рублей, если официально трудоустроен.
Волынец объяснила, что, если данный запрет будет снят, качество жизни семей с детьми-инвалидами улучшится. Кроме того, они получат дополнительные средства на реабилитацию или лечение.
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