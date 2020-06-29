В Совфеде поддержали новые меры поддержки для родителей детей-инвалидов

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Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев поддержал инициативу сохранить работающим родителям детей-инвалидов ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

По его мнению, это крайне актуальный вопрос, особенно на фоне "Десятилетия детства", объявленным президентом России Владимиром Путиным.

"Я это поддерживаю. В первую очередь это обусловлено пандемией. В данной ситуации всем категориям граждан нужна поддержка. Второе: это касается помощи детям и лицам, которые их опекают и воспитывают. Это же все идет на пользу детям. В третьих, это напрямую связано с налаживанием демографической ситуации в стране. Тем более сейчас идет "Десятилетие детства", объявленное президентом", – заявил Варфоломеев.

Он уточнил, что вопрос стоит лишь в выделяемых на данную инициативу средствах. Однако, по словам сенатора, на детях экономить не стоит.





Александр Варфоломеев зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Я думаю, что на детей деньги всегда найдутся.

Ранее председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила новую меру поддержки родителей детей-инвалидов.

По мнению общественного деятеля, подобным категориям граждан необходимо разрешить выполнять оплачиваемую работу и при этом не лишать их государственного пособия.

"Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ, при сохранении пособия", – указано в обращении, направленном в правительство, Госдуму, Совет Федерации и Пенсионный фонд.

В действующем законодательстве родитель или опекун ребенка-инвалида или инвалида детства I группы не может получать выплату в размере 10 тысяч рублей, если официально трудоустроен.

Волынец объяснила, что, если данный запрет будет снят, качество жизни семей с детьми-инвалидами улучшится. Кроме того, они получат дополнительные средства на реабилитацию или лечение.