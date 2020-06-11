В столице будут производить медицинские изделия для стомированных больных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С конца 2021 года в столице начнется производство медицинских изделий для стомированных больных. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Сейчас более 90% медицинских изделий для реабилитации инвалидов и онкобольных в постоперационный период приобретаются за границей. Новое производство позволит полностью заместить рынок импортной продукции и обеспечить городскую систему здравоохранения необходимыми медизделиями для стомированных больных", – рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в 2019 году власти столицы заключили с компанией "Гемамед" офсетный контракт. В соответствии с документом инвестору до 2022 года нужно вложить в данное производство около одного миллиарда рублей.

Так, производством займется технополис "Москва". Компания "ГемаТех", являющаяся дочерней структурой "Гемамед", начнет развитие производства специализированных медицинских изделий для ухода за больными.

Известно, что начались строительные работы по переоборудованию производственных помещений. У "ГемаТех" статус резидента технополиса "Москва" с марта 2019 года.

"На территории особой экономической зоны предприятие займет 2,1 тысячи квадратных метров. К 2022 году планируется создать не менее 20 рабочих мест, а фонд оплаты труда в год будет составлять около 20 миллионов рублей", – подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Ранее стало известно, что Московский экспортный центр реализует пилотный проект по сопровождению бизнеса. В пилотном проекте участвуют 55 компаний, из них 35 организаций по комплексному индивидуальному сопровождению занимаются производством различных товаров.