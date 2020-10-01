С заботой о каждом: как город помогает москвичам старшего поколения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве 1 октября объявлено Днем старшего поколения. Во всем мире в этот день отмечают Международный день пожилых людей.

Сообщается, что порядка 25% москвичей – пенсионеры. В городе для людей старше 65 лет организована комплексная социальная поддержка. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Более 475 тысяч москвичей старше 80 лет, а почти 760 человек перешагнули столетний рубеж. Город делает все возможное, чтобы поддержать каждого жителя. Мы всегда оказываем представителям старшего поколения материальную поддержку и создаем все условия для того, чтобы они продолжали вести активный и интересный образ жизни", – рассказала заммэра.

Она добавила, что жителям города старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями с 28 сентября не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. А работодателям с 5 октября поручено перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Кроме этого, для людей старшего поколения вновь заработала горячая линия для оказания помощи в период коронавирусной инфекции, подчеркнула Ракова.

Она рассказала, что во время пандемии коронавируса москвичи старше 65 лет получали особые меры поддержки. Так, во время режима повышенной готовности соцслужбы города обеспечивали данную категорию граждан необходимыми услугами. Порядка 7 тысяч соцработников, 2,5 тысячи помощников и 1,6 тысячи волонтеров доставляли продукты, лекарства и товары первой необходимости пожилым горожанам. Всего было организовано почти 4 миллиона различных социальных услуг.

В Москве, по словам вице-мэра, жителям старшего возраста предоставляют необходимые выплаты и льготы, обеспечивают соцобслуживание и адресную социальную помощь, которую можно получить при необходимости в материальном, продовольственном или вещевом виде.

Минимальный доход неработающего пенсионера в Москве составляет 19,5 тысячи рублей. Размер региональной доплаты составляет более 6 тысяч рублей. При этом с начала этого года были проиндексированы выплаты льготным категориям ветеранов и пенсионеров на 5,6 процента.

Кроме этого, особый уход получают ветераны Великой Отечественной войны, уточнила Ракова. Она отметила, что единовременная выплата в юбилейный год Победы была увеличена. 852 одиноких ветерана находятся под наблюдением специалистов Службы сиделок при Московском доме ветеранов войн и Вооруженных сил. Неотложную помощь получают порядка 23 тысяч человек при помощи дистанционной системы "Тревожная кнопка". В городе также работают 11 пансионатов для ветеранов войны и труда. Его постояльцев, а это около 4 тысяч человек, обеспечивают питанием, уходом и занятиями по интересам.

Также для пожилых москвичей доступна программа "Мой социальный центр", где организовано более 3,5 тысячи активностей. Заниматься в настоящее время можно онлайн. В городе активно развивается проект "Московское долголетие", который объединяет около 215 тысяч горожан.

При этом власти Москвы призвали жителей старшего возраста быть осторожнее и чаще обращаться к услугам волонтеров и соцпомощи, чтобы защититься от коронавируса.

