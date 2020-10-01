Около 1,7 миллиона пожилых москвичей получают услуги на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 1,7 миллиона пожилых столичных жителей пользуются услугами на mos.ru, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Замруководителя городского департамента информационных технологий Дмитрий Иванов отметил, что с начала 2020 года более 8,7 миллиона раз воспользовались услугами и сервисами портала представители старшего поколения. Он подчеркнул, что правительство Москвы делает все, чтобы повысить доступность городских услуг.

"Сегодня жители могут получить и оплатить счета за ЖКУ, передать показания счетчиков, получить информацию о своем здоровье и многое другое онлайн. Кроме этого, ведется активная просветительская работа: город организует вебинары, которые помогают старшему поколению осваивать информационные технологии и использовать их для своего комфорта", – рассказал Иванов.

Сообщается, что чаще всего пожилые москвичи пользуются услугой передачи показаний счетчиков воды, по которой было более 3 миллионов обращений. Столичные жители также могут воспользоваться архивом показаний за предыдущие расчетные периоды.

Кроме того, у пенсионеров пользуется популярностью сервис "Электронный дневник" (свыше 1,3 миллиона обращений). Также они часто прибегают к сервису "Запись на прием к врачу" (более 846 тысяч обращений) и оплачивают счета за электроэнергию с помощью портала (свыше 817 тысяч обращений).

Все чаще представители "серебряного возраста" пользуются городскими мобильными приложениям. Так, "Госуслугами Москвы" пенсионеры воспользовались почти на 30% больше за последние девять месяцев. Кроме того, с января 2020 года сегмент возрастной группы 55+ в приложении "Моя Москва" вырос более чем в восемь раз.

Пожилым столичным жителям напоминают, что на mos.ru доступно свыше 370 электронных услуг и сервисов. Все услуги распределены по категориям. Так, пенсионеры на портале могут получить некоторые виды соцподдержки, проверить баланс домашнего телефона, получить электронную медицинскую карту, прикрепиться к городской поликлинике или быстро оплачивать счета.

То же самое касается приложения "Моя Москва", через которое также можно оформлять услуги. В частности, с его помощью столичные жители могут оплачивать коммунальные услуги, записываться к врачу, передать показания счетчиков воды и многое другое. Также московским пенсионерам доступно приложение "Госуслуги Москвы".

С 28 сентября столичным жителям старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, столичный мэр Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.

В связи с этим с 27 сентября в столице возобновили прием заявок на доставку дров на дачные участки пожилых москвичей. Сообщалось, что они осуществляются по льготным ценам.