Современный гериатрический центр создадут в Москве до 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Современный гериатрический центр откроют в столице до 2022 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра города по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Он сообщил, что центр построят на основе концессионного соглашения. Ефимов подчеркнул, что такой проект будет осуществлен впервые. Заммэра рассказал, что для создания гериатрического центра будет реконструировано четырехэтажное здание на улице Багрицкого в Можайском районе.

"По итогам реализации проекта планируется создать свыше 120 рабочих мест, а предполагаемый объем инвестиций составит около 500 миллионов рублей", – отметил Ефимов.

Он добавил, что концессионное соглашение заключили на 20 лет. В его условия также входят оснащение обновленного здания современным оборудованием, его содержание и ремонт, а также оказание социально-медицинских услуг.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что данный проект реализуется без поддержки городского бюджета. Однако впоследствии центр станет собственностью столицы, сообщил руководитель ведомства.

"В центре оборудуют не менее 100 мест для комфортного проживания и реабилитации пожилых людей", – сказал Прохоров.

Директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева отметила, что концессия позволяет привлечь частные инвестиции в сферы, которые обычно финансируются из бюджета. Она подчеркнула, что такая форма партнерства позволяет учитывать интересы и города, и бизнеса.

"Москва одной из первых в стране начала заключать концессионные соглашения. На сегодняшний день объем контрактов составляет почти 70 миллиардов рублей", – заявила Ганеева.

С 10 сентября стартовал прием заявок на участие в конкурсе, по результатам которого выберут инвестора для строительства гериатрического центра. Кандидатам необходимо соответствовать предлагаемым требованиям, в которые входят наличие финансовых ресурсов и опыт реализации подобных проектов.

Ранее Сергей Собянин рассказал об опыте заключения офсетных контрактов в столице. Он отметил, что нынешнее законодательство теперь позволяет заключать долгосрочные контракты. Глава города привел пример фармацевтической отрасли, в которой офсетные соглашения заключаются не только для поставки лекарств, но и для создания современного производства.