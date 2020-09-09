Собянин рассказал о развитии столичной фармацевтики по офсетным контрактам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел первую очередь фармацевтического комплекса ЗАО "Биокад" на площадке "Алабушево" в особой экономической зоне "Технополис "Москва".

Он отметил, что на предприятии проложены все инженерные коммуникации, а также провели работы по благоустройству. Глава города отметил, что на сегодняшний день реализован целый ряд проектов.

"Один из самых интересных проектов, которые здесь реализуются в рамках офсетных контрактов. Что такое офсетные контракты? До этого мы заключали обычные контракты для поставки лекарств. Это обычно контракты, которые длились от нескольких месяцев до года. Затем мы оставались при своих интересах, производитель – при своих. Это никак не стимулировало развитие долгосрочных инвестиций и развитие медицинских технологий, фармацевтики и так далее", – сказал Собянин.

Он добавил, что, согласно недавно принятому федеральному закону, теперь можно заключать долгосрочные контракты, в обязательства которых для предприятий входит не только поставка лекарств, но и создание современного фармацевтического производства.

Собянин сообщил, что в настоящий момент власти Москвы заключили четыре офсетных контракта. Их общая сумма составляет 70 миллиардов рублей, их действие продлится 10 лет, отметил столичный мэр.

"Под эти контракты поставщики обязаны создавать соответствующие производства в Москве, причем большая часть производств, большая часть поставок посвящена направлению онкологии – то, что является на сегодняшний день самым проблемным, самым дорогим и менее локализованным", – отметил Собянин.

Глава города подчеркнул, что производство локализуется в России по самому широкому спектру препаратов. И первое такое производство, по словам Собянина, создается в фармацевтическом комплексе, который посетил мэр Москвы.

"Первая его очередь запускается, надеюсь, в ближайшие недели, и в течение года весь этот огромный комплекс – более 40 тысяч квадратных метров – будет работать. Один из самых современных заводов в России и соответствует всем международным стандартам", – подчеркнул Собянин.

Он отметил, что в особой экономической зоне "Технополис "Москва" работают около 5 тысяч человек. По словам главы города, общие вложения инвесторов составили около 45 миллиардов рублей.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что офсетный контракт заключен между столичными властями и компанией "Биокад". Согласно ему, в 2017–2021 годах она должна построить высокотехнологичный фармацевтический комплекс площадью 43 тысячи квадратных метров.

На новом производстве должно быть выпущено 40 лекарственных препаратов онкологического профиля. Власти Москвы в 2021–2027 годы закупят у предприятия препараты на сумму около 2 миллиардов рублей в год, которые будут поставляться в городские медучреждения, исходит из условий офсетного контракта.

Инвестиции "Биокада" в создание производства составят 3 миллиарда рублей. Сообщается, что осенью 2020 года планируется ввести в эксплуатацию участки вторичной упаковки и контроля качества выпускаемой продукции.

Поставки лекарств по контракту должны начаться в 2021 году. Согласно условиям договора, "Биокад" должен предоставить более 400 тысяч упаковок лекарств. В свою очередь, размещение предприятия на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва" позволит компании воспользоваться налоговыми льготами.

Ранее стало известно, что в особой экономической зоне создали робота для ремонта бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива атомных электростанций. Сообщалось, что осенью планируется отправить первое устройство на Ленинградскую АЭС-2.