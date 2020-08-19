Резиденты технополиса "Москва" вложили в производства 3,2 млрд рублей за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За первые шесть месяцев текущего года объем инвестиций в развитие производств резидентов технополиса "Москва" составил 3,2 миллиарда рублей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что это на 23% больше, чем во втором полугодии прошлого года.

"С 2006 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" вложили в развитие своих производств почти 32 миллиарда рублей. За это время статус резидента технополиса получили уже более 70 компаний, которыми создано почти 6,5 тысячи рабочих мест для высококвалифицированных специалистов на инновационных производствах на пяти площадках особой экономической зоны в Москве", – приводятся в материале слова Ефимова.

По его словам, в столице темп прироста инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года составил около 9%, а в особой экономической зоне – около 40%.

Благодаря выгодным условиям, созданным для резидентов в особой экономической зоне, растет выручка предприятий.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров подчеркнул, что льготы резидентов ОЭЗ дают им возможность сэкономить до 47% от суммы обязательных платежей.

В конце июля стало известно, что в технополисе "Москва" начнут разработку программного обеспечения для виртуальных сим-карт. По словам Ефимова, инвестор планирует вложить в проект 127 миллионов рублей.

Виртуальные сим-карты – микрочипы – встраиваются в гаджеты на этапе производства и заменяют традиционные сим-карты. На микрочип можно удаленно записать профиль любого оператора связи, который предоставляет такую услугу. Благодаря новой технологии абонентам больше не придется посещать салоны связи. Также при выезде за границу клиенту необязательно покупать местную сим-карту.