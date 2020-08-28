В технополисе "Москва" создали робота для обслуживания атомных электростанций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В технополисе "Москва" создали робота для ремонта бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива АЭС нового типа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, первое устройство отправится на Ленинградскую АЭС-2 уже осенью.

Система с помощью ультразвука обнаруживает трещины и другие дефекты в металлических листах облицовки бассейна, в котором хранится отработанное на АЭС ядерное топливо. Затем с помощью сварочного оборудования она ремонтирует их.

Разработка предназначена для обслуживания атомных станций нового типа, которые строятся с одним резервуаром выдержки.

Как отметил Прохоров, внедрение такой системы позволит существенно экономить, поскольку течь из бассейнов выдержки может привести к полной остановке работы всей атомной электростанции. Он пояснил, что один день простоя АЭС стоит около 100 миллионов рублей, а ремонт может занимать недели.

"Устройство, разработанное на территории технополиса, не только сокращает время ремонта, но и в таких случаях полностью исключает работу людей в опасной зоне. Объем инвестиций в проект составил около 140 миллионов рублей", – добавил Прохоров.

В свою очередь гендиректор особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев рассказал, что уникальность технологии в том, что ремонт можно проводить непосредственно в самом бассейне.

Ранее сообщалось, что Москва заняла 18-ю позицию в рейтинге цифровой трансформации городов. Список составили эксперты консалтингового агентства Tholons. Аналитики высоко оценили инновационные решения и цифровизацию в столице.

