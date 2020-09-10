Москвичи активнее начали выкупать земельные участки у города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с апреля 2020 года жители столицы приватизировали 16 земельных участков.

Как сообщается на официальном портале мэра и правительства города, собственники объектов капитального строительства могут по льготной цене выкупить под ними землю. За счет этой законодательной нормы москвичи сэкономили более 44 миллионов рублей.

"Новая льгота позволяет гражданам сократить свои затраты на выкуп земельных участков в 2,5 раза, в связи с этим москвичи стали активнее выкупать у города землю. Так, за пять месяцев действия новой меры по сниженной цене было заключено 16 договоров купли-продажи участков общей площадью 1,6 гектара на сумму 29,6 миллиона рублей", – рассказал Ефимов.

Заммэра подчеркнул, что в 2019 году услугой воспользовались только в отношении 19 участков.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман объяснил, что льгота доступна только для физических лиц. Кроме того, приватизировать можно исключительно земельные участки для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства.

Возможность льготного приобретения земли повысила конкуренцию на городских торгах по реализации участков. С начала 2020 года под аренду передали более 50 территорий, большая часть которых – 38 – находится в Троицком административном округе Москвы. На прошедших аукционах по столице на лоты претендовали в среднем по девять участников торгов.

Горожане могут выкупить арендуемый участок, если возведут на нем разрешенный объект, а также оформят его в собственность. С 5 августа заявление на приобретение земли можно подать в онлайн-формате.

В середине августа на московские торги выставили четыре земельных участка в ТиНАО. Градостроительно-земельная комиссия признала их доступными для индивидуального жилищного строительства.

