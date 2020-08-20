Четыре земельных участка в ТиНАО выставят на торги для ИЖС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Четыре земельных участка в ТИНАО выставят на торги для индивидуального жилищного строительства, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Как отмечается, на заседании 20 августа градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с выставлением на торги данных участков.
"Три участка расположено по адресу: поселение Кленовское, деревня Починки, владения 59, 61А, 60. Еще один земельный участок находится по адресу: поселение Вороновское, деревня Юдановка, владение 6Б", – говорится в сообщении.
Как рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, площадь каждого участка составляет около 0,1 гектара. На них можно построить объекты площадью от 440 до 495 квадратных метров.
Ранее были выставлены на аукцион шесть земельных участков в ТиНАО. Речь идет об их аренде под строительство индивидуального жилья. Участки расположены в поселениях Роговском, Щаповском и Новофедоровском.
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