Более 400 объектов исключено из перечня торгово-офисной недвижимости столицы

13:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Из перечня объектов недвижимого имущества, которые облагаются налогом на имущество от кадастровой стоимости в этом году, исключили 401 объект.
Данное решение приняли на заседании президиума правительства столицы.
"Причинами исключения стали актуализация информации Росреестра, снос или присвоение объектам статуса объектов культурного наследия федерального значения. Налог на имущество организаций в отношении исключенных объектов в 2020 году необходимо рассчитывать от среднегодовой стоимости", – рассказал руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
Известно, что общая площадь исключенных объектов составила 561 тысячу квадратных метров. При этом в перечне содержится около 32,3 тысячи объектов общей площадью 93,5 миллиона квадратных метров.
Так, в ведомстве регулярно обновляют информацию по объектам недвижимости, облагающимся налогом на имущество от кадастровой стоимости. В результате специалисты исключают из него объекты, которые не соответствуют критериям.
Ранее стало известно, что в Москве увеличились объемы сделок с городской недвижимостью. Более 700 городских объектов недвижимости было продано и сдано в аренду в ходе земельно-имущественных торгов за первое полугодие текущего года.
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