В Москве увеличились объемы сделок с городской недвижимостью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 700 городских объектов недвижимости было продано и сдано в аренду в ходе земельно-имущественных торгов за первое полугодие текущего года.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, прибыль увеличилась на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"На городских торгах предприниматели могут найти для себя выгодные условия благодаря программе "1 рубль за 1 квадратный метр" и льготным ставкам для малого и среднего бизнеса как по цене, так и по месту расположения объекта. За первое полугодие на торгах было продано и сдано в аренду более 700 городских объектов недвижимости на 3,4 миллиарда рублей. В прошлом году аналогичный показатель составил 2,8 миллиарда рублей", – сказал Ефимов.

Ранее он рассказал, что в первом полугодии 2020 года количество заключенных договоров купли-продажи городской нежилой недвижимости составило 405. Этот показатель, по его словам, в два раза выше прошлогоднего.

Отмечается, что суммарная площадь объектов составила около 45 тысяч квадратных метров, а сумма сделок достигла 2,7 миллиарда рублей. Больше всего помещений – 32 – было приобретено на юге Москвы.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отмечал, что спрос инвесторов на столичную недвижимость вырос в том числе благодаря увеличению объема предлагаемой инвесторам коммерческой недвижимости.