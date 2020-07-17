2,9 тысячи арендодателей смогут получить отсрочки по имущественным налогам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российская столица утвердила список арендодателей торговых объектов, которые смогут получить отсрочку по имущественным налогам в 2020 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в этот список вошли 2,9 тысячи собственников помещений. Он пояснил, что речь идет как об организациях, так и об индивидуальных предпринимателях, для которых сдача недвижимости в аренду является основным видом деятельности и эта недвижимость предназначена для размещения торговых объектов.

"Общий объем такой отсрочки по имущественным платежам составит 15,4 миллиарда рублей", – подчеркнул он.

Ефимов напомнил, что отсрочка налогов для арендодателей торговых объектов предусмотрена федеральным законодательством, а субъекты РФ формируют списки налогоплательщиков, которые могут ее получить.

На послабления могут рассчитывать владельцы объектов, отнесенных в кадастровой оценке к торговле, общепиту или бытовому обслуживанию. Они должны облагаться налогом от кадастровой стоимости и располагаться на земельном участке, предназначенном для торговли, общепита и бытового обслуживания.

Чтобы получить отсрочку, нужно обратиться с заявлением в налоговые органы не позднее чем за месяц до срока уплаты налога. Отсрочку могут дать на период от трех месяцев до одного года в зависимости от финансового состояния претендента.

Ранее сообщалось, что более четырех тысяч предпринимателей, которые арендуют и выкупают у города недвижимость и землю, а также собственники земельных участков получили поддержку в размере 15,7 миллиарда рублей.

Арендаторы смогли отменить платежи за четыре месяца на сумму 670 миллионов рублей. Застройщики оформили отсрочку платежей за аренду земли за второй квартал текущего года на 4,06 миллиарда рублей.

Мерами поддержки бизнеса, утвержденными Сергеем Собяниным, к середине июня воспользовались уже 36 тысяч коммерческих организаций. Как отметил Ефимов, фактический объем поддержки составил почти 25 миллиардов рублей. По его словам, более пяти тысяч организаций получило отсрочку по налогам на 3,3 миллиарда рублей, 26 тысяч компаний – отсрочку по оплате торгового сбора на один миллиард рублей.

Во время пандемии коронавируса в столице приняли четыре пакета мер поддержки столичного бизнеса. Ранее стало известно, что за пять месяцев предприниматели получили в банках финансирование на общую сумму 8,8 миллиарда рублей. Поддержка предоставлена благодаря Фонду содействия кредитования малого бизнеса Москвы.

