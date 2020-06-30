Более 4 тыс предпринимателей получило поддержку города в размере 15,7 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более четырех тысяч предпринимателей, которые арендуют и выкупают у города недвижимость и землю, а также собственники земельных участков получили поддержку в размере 15,7 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Оформить отсрочку и полную отмену платежей по аренде и выкупу недвижимости может более 14 тысяч организаций, которые пострадали в период временных ограничений и были вынуждены приостановить или существенно сократить свою деятельность. Общий объем поддержки для них составляет 20,88 миллиарда рублей", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что арендаторы смогли отменить платежи за четыре месяца на сумму 670 миллионов рублей. Застройщики оформили отсрочку платежей за аренду земли за второй квартал текущего года на 4,06 миллиарда рублей. Девелоперы отложили платежи за изменение вида разрешенного использования принадлежащей им земли на сумму 5,5 миллиарда рублей. Покупатели помещений, которые сперва арендовали их у города, а затем выкупили в рассрочку, отложили платежи на сумму 3,6 миллиарда рублей.
Как рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, еще около 10 тысяч ИП и организаций, которые арендуют у столицы недвижимость и землю, может получить поддержку до конца текущего года.
Ранее стало известно, что мерами поддержки бизнеса, утвержденными Сергеем Собяниным, к середине июня воспользовались уже 36 тысяч коммерческих организаций. Как отметил Ефимов, фактический объем поддержки составил почти 25 миллиардов рублей. По его словам, более пяти тысяч организаций получило отсрочку по налогам на 3,3 миллиарда рублей, 26 тысяч компаний – отсрочку по оплате торгового сбора на один миллиард рублей.
Во время пандемии коронавируса в столице приняли четыре пакета мер поддержки столичного бизнеса. Ранее стало известно, что за пять месяцев предприниматели получили в банках финансирование на общую сумму 8,8 миллиарда рублей. Поддержка предоставлена благодаря Фонду содействия кредитования малого бизнеса Москвы.
Власти столицы приняли три пакета мер поддержки бизнеса
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