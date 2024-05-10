Три вспышки высшего балла произошли на Солнце 9 мая

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Вспышка высшего балла X произошла на Солнце вечером 9 мая, она стала уже третьей за сутки. Об этом свидетельствуют данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышка началась в 20:23 по московскому времени, достигла максимума в 20:44 и завершилась в 21:00. Ей был присвоен балл X1.1.

Ранее 9 мая уже произошли двойная вспышка мощностью Х1.0 и вспышка балла Х2.2, которая стала седьмой по силе в текущем цикле солнечной активности.

На данный момент прогноз на геомагнитные последствия вспышек отсутствует.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что 6 мая в 04:18 по московскому времени на Земле началась геомагнитная буря класса G1–G2. Ее интенсивность варьировалась от слабой до средней. Она продолжалась до вечера того же дня.