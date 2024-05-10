В Сирии военная полиция РФ блокировала колонну "коалиции" из БМП Bradley

Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин

Военная полиция России блокировала в Сирии колонну "международной коалиции" из шести БМП Bradley и двух пикапов. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

"Восьмого мая в 12:00 в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой "международной антитеррористической коалиции" в составе шести БМП "Бредли" и двух пикапов", – приводит его слова РИА Новости.

Попов сообщил, что в дальнейшем колонна развернулась и уехала в обратном направлении.

Ранее стало известно, что истребитель международной коалиции во главе с США уничтожил пусковую установку в Сирии в рамках самообороны после неудавшегося ракетного удара по военной базе в районе Румейлан в Сирии. Уточняется, что американские военнослужащие при атаке на базу не пострадали.

До этого стало известно, что ВКС РФ осуществили авиаудары по объектам боевиков, поразив два подземных укрытия и склад с комплектующими для БПЛА в Идлибе.