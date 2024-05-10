Bloomberg: Пентагон пресекает несанкционированный доступ России к Starlink

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США, Украина и компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску сотрудничают по вопросу пресечения несанкционированного использования Россией интернета от Starlink. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"На данный момент мы успешно противодействуем использованию Россией, но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи", – заявил агентству помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб.

Представитель Пентагона подчеркнул, что США нашли "хорошие решения" как в сотрудничестве с Украиной, так и с компанией Маска, однако не рассказал, какие методы используются для ограничения доступа России к Starlink.

Ранее Маск сообщил, что его компания не продает Starlink России, отреагировав на информацию СМИ о том, что его организация стала поставлять терминалы спутникового интернета в РФ.

До этого предприниматель заявлял об ограничении использования Starlink для Киева. По его словам, это необходимо было, чтобы помочь людям. Позже Маск утверждал, что не может включить спутниковую связь Starlink в районе Крыма для атаки украинских беспилотников на корабли ВМФ РФ из-за антироссийских санкций Вашингтона.

