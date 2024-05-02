Минобороны Украины начало переговоры об ограничении спутниковой съемки страны

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Украина решила ограничить спутниковую съемку территории страны, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минобороны Украины.

Киев уже ведет соответствующие переговоры с отвечающей за это компанией. При этом ее название не приводится. Отмечается только, что лишь она во всем мире снимает всю поверхность Земли ежесуточно с разрешением 3–5 метров.

По словам замминистра обороны страны Екатерины Черногоренко, противник может использовать изображения украинской территории, поэтому спутниковую съемку стоит ограничить.

Также в Минобороны Украины подчеркнули, что разрабатывают международные правовые механизмы, которые бы запретили вести космическую разведку во время конфликта.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка в зоне боевых действий для украинской армии сложная и имеет тенденцию к обострению. По его словам, Украина испытывает нужду в ракетах, снарядах, вооружении и оборонной технике.