Россия может уничтожить помогающие ВСУ на Украине спутники Starlink – СМИ

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Россия может на законных основаниях ликвидировать спутники Starlink, которые помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на экспертов по космическому праву.

"Спутники Starlink, принадлежащие Илону Маску, помогают ВСУ наносить беспилотные удары по российским танкам, хотя миллиардер предупреждал, что их должны использовать для просмотра Netflix, а не для нанесения беспилотных ударов", – говорится в материале.

Как утверждают специалисты, коммерческие спутники в космическом пространстве не включены в Женевскую конвенцию, поэтому ВС РФ могут на законных основаниях наносить по ним удары, если их использование является выгодным для противника (в данном случае Украине). Так, в издании напомнили, что ВСУ применяют интернет от Starlink для связи и для отслеживания атак на российских солдат.

"То, что такие гражданские системы как Starlink использовались для наведения беспилотников, вызвало споры даже внутри самой компании", – уточнили авторы материала.

Кроме того, источник отметил, что Россия уже проверила на испытаниях противоспутниковые ракеты и этим доказала, что может ликвидировать объекты на орбите.

Ранее сообщалось, что Украина ищет альтернативы спутниковой сети Starlink Илона Маска для военных коммуникаций, и они у нее есть, но отказаться от услуг компании предпринимателя невозможно. По информации СМИ, при остановке работы Starlink рухнет оборона Украины. При этом Киев надеется, что американское правительство гарантирует, что SpaceX "не оставит их в беде".



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