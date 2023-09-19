Украина хотела бы отказаться от Starlink Маска, но не может – СМИ

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Украина ищет альтернативы спутниковой сети Starlink Илона Маска для военных коммуникаций, и они у нее есть, но отказаться от услуг компании предпринимателя невозможно. Об этом пишет El Pais.

По данным газеты, при остановке работы Starlink рухнет оборона Украины. При этом Киев надеется, что американское правительство гарантирует, что SpaceX "не оставит их в беде".

Ранее Маск распорядился ограничить работу спутникового интернета Starlink рядом с Крымом и таким образом сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Информация об этом приводится в биографии бизнесмена. Позже предприниматель опроверг это, заявив, что система не была активирована, но ее просили включить.

Также он сообщал об ограничении использования Starlink для Киева, он говорил, что таким образом хотел помочь людям. Позже бизнесмен отмечал, что не может включить спутниковую связь Starlink в районе Крыма для атаки украинских беспилотников на корабли ВМФ РФ из-за антироссийских санкций Вашингтона.

В сентябре он передал Пентагону часть систем спутниковой связи Starlink.

Илон Маск отказал Киеву в активации спутниковой связи Starlink у Крыма – СМИ