Маск опроверг данные о деактивации Starlink у Крыма, но подтвердил срыв атаки ВСУ

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опроверг сообщения о том, что ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма в 2022 года, сорвав атаку ВСУ. Об этом он написал в своей соцсети X (бывший Twitter).

"Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX не деактивировала ничего", – рассказал он.

При этом бизнесмен рассказал, что получил экстренный запрос со стороны правительства Украины на активацию Starlink в регионе. По его мнению, цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре.

Маск заявил, что если бы согласился на данную просьбу, то SpaceX стала бы соучастником крупного военного акта, что могло привести к эскалации конфликта.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на биографию Маска, написанную писателем и журналистом Уолтером Айзексоном сообщал, что в прошлом году Маск тайно потребовал от своих инженеров отключить спутниковую связь Starlink рядом с побережем Крыма, чтобы сорвать атаку Украины на ВМФ РФ. По версии Айзексона, когда подводные дроны Украины, наполненные взрывчаткой, подплыли к российским кораблям, то они остались внезапно без связи и выбросились на берег.

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