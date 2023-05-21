ВСУ отводит терминалы Starlink в тыловые – СМИ

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Вооруженные силы Украины отводят оборудование связи Starlink в тыловые районы, рассказал военнослужащий 14-ой бригады нацгвардии Украины Василий Ленив, взятый в плен под населенным пунктом Спорное в Донбассе, передает РИА Новости.

По словам военнопленного, одна радиостанция обеспечивала связь восьмерым бойцам, в то же время оборудование Starlink было в 20–30 километрах на тыловых позициях. Он также уточнил, что на линии соприкосновения почти нет командного состава.

"Из командиров на позициях был сержант один. Командиров взводов я даже и не видел. Мы их не видели, они все в тылу сидели. Обращение ужасное было", – заявил Ленив.

В начале апреля США продолжили обсуждать с американской компанией Starlink, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, предоставление услуг спутниковой связи для Украины.

