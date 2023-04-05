США обсуждают со Starlink предоставление услуг для Украины – Пентагон

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США продолжают обсуждать с американской компанией Starlink, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, предоставление услуг спутниковой связи для Украины. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы продолжаем разговаривать и взаимодействовать со Starlink над услугами, которые предоставляются Украине", – приводит ее слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что спутники Starlink блокируют свои терминалы, чтобы украинцы не могли использовать их для запуска дронов в новых регионах России. В украинской разведке заявили, что из-за этого у ВСУ возникают проблемы с управлениями беспилотниками, из-за чего военным приходится применять более дорогие системы связи.

До этого владелец компании SpaceX Илон Маск выступил с заявлением, в котором исключил применение спутников Starlink на Украине для военных целей. По его словам, связь по спутникам предоставляется для частного использования, а не достижения военных целей.

SpaceX ограничила применение сетей Starlink для беспилотников на Украине

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