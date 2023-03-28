28 марта, 21:39Политика
На Украине сообщили о создании трех ударных рот беспилотников
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
На Украине сформировали три ударные роты беспилотников, готовых к применению на фронте. Об этом сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.
"Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Starlink", – написал он в своем телеграм-канале.
Чиновник уточнил, что все дроны украинского производства. Он также пояснил, что беспилотники будут заниматься разведкой, осуществлять ударные функции, а также помогать наводить артиллерийские орудия.
Ранее в Пентагоне заявили, что США сейчас не видят смысла передавать Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper. В ведомстве объясняют это уязвимостью беспилотников перед российской ПВО.
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