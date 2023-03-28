Обломки беспилотника были найдены рядом с железнодорожными путями в ТиНАО – СМИ

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Обломки беспилотного летательного аппарата были найдены около железнодорожных путей в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Предположительно, обломки БПЛА обнаружены около железнодорожных путей в деревне Свитино в ТиНАО, пострадавших нет", – заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва в городе Киреевске в Тульской области стал оперативно-тактический разведывательный дрон. Отмечалось, что речь идет о беспилотнике Ту-141 "Стриж", он был начинен взрывчаткой.

Минобороны РФ заявляло, что за атакой при помощи беспилотника в Тульской области стояли ВСУ. БПЛА был выведен из строя российским комплексом радиоэлектронной борьбы. В ведомстве подчеркнули, что, помимо комплекса "Поле-21", небо над Тульской областью защищает группировка ПВО в виде ракетных комплексов "С-300" и "Панцирь-С1".

Дрон упал и взорвался на улице Дорожников в Киреевске 26 марта в 15:19. В результате повреждения получили три многоквартирных жилых дома и несколько хозпостроек. Пострадали три человека, двое из которых получили осколочные ранения.



В Тульской области продолжили устранять последствия взрыва после падения беспилотника

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