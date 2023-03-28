В США сочли бессмысленным передачу Киеву БПЛА MQ-9

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Harald Tittel

В настоящее время Соединенные Штаты не видят смысла передавать Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, так как у них нет шансов перед системой ПВО РФ, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Кроме того, он отметил, что Украина сейчас не нуждается в поставках американских истребителей четвертого поколения.

"Это не поможет им в текущей борьбе", – приводит ТАСС слова Остина.

Американский генерал считает, что у Украины есть шанс получить истребители в будущем. Однако на сегодняшний день она больше всего нуждается в поставках систем ПВО, резюмировал он.

Ранее стало известно, что восемь американских сенаторов передали обращение Остину с требованием направить Украине истребители F-16.

В свою очередь, советник американского лидера Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом пока не рассматривает вопрос поставки украинской стороне истребителей F-16. Он утверждал, что на данном этапе Киеву необходимы лишь танки и другая тяжелая наземная техника.



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