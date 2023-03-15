Американские сенаторы потребовали от Пентагона передать Киеву истребители F-16

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Восемь американских сенаторов передали обращение министру обороны США Ллойду Остину, в котором потребовали передать Украине истребители F-16. Об этом сообщает издание Politico.

Согласно информации газеты, обращение составил сенатор Марк Келли. Подписали его восемь членов сената из Республиканской и Демократической партий.

"После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работавшими в поддержку Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США необходимо внимательно отнестись к предоставлению Украине самолетов F-16", – говорится в обращении.

В письме сенаторы попросили министра обороны до 19 марта оценить некоторые факторы, которые нужны для передачи военных самолетов Киеву.

26 февраля советник американского лидера Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом пока не рассматривает вопрос поставки украинской стороне истребителей F-16. Он утверждал, что на данном этапе Киеву необходимы лишь танки и другая тяжелая наземная техника.

До этого глава комитета палаты по международным делам Майкл Маккол рассказал, что в конгрессе США были замечены подвижки в сторону передачи Киеву военных самолетов. По его мнению, ожидание передачи Украине истребителей увеличивает длительность вооруженного противостояния.

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