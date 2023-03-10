Захарова предложила вручить Зеленскому "Оскар" за роль монстра в сериале ужасов

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на новость об отказе в выступлении на церемонии вручения премии "Оскар" президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Зеленскому не то что выступать надо на церемонии вручения "Оскара", ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов", – написала в своем телеграм-канале Захарова.

Она решила сравнить президента Украины с его персонажем из сериала "Слуга народа". Захарова считает, что, в отличие от президента Голобородько, зависимый от решений Вашингтона и препаратов Зеленский играет "монстра", которого он смог воплотить очень реалистично.

Ранее Мария Захарова заявляла, что западные государства отправляют наемников на Украину под прикрытием гуманитарных миссий. Представитель МИД считает, что западные наемники принимают участие в боевых действиях и не раз были замечены за бесчинствами в отношении мирного населения.



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