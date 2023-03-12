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Акции протестов в Европе против поддержки Украины способны перерасти в катастрофу для Киева. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Чехия недалеко от Украины находится, и там сейчас обостряется ситуация с противниками Киева", – указал он на своем YouTube-канале.

По словам экс-советника Кучмы, такая ситуация может привести киевские власти к тяжелому положению. Соскин отметил, что на текущей неделе в мэрии Болгарии сорвали украинский флаг.

До этого СМИ сообщали, что протестующие в Праге потребовали снять украинский флаг со здания Национального музея. Они призывали установить чешский флаг. Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были оцепить здание, чтобы участники протестной акции не ворвались внутрь.

Ранее также говорилось, что шествие в поддержку России состоялось в испанском городе Бильбао. В нем приняли участие более двух тысяч человек.

Под конец своего шествия участники акции вывесили флаги России, ДНР и ЛНР на здании мэрии. Они выступили против военной поддержки Украины и стратегии НАТО.

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