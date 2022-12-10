В Вене прошел митинг с требованием отказа от антироссийских санкций

Фото: РИА Новости/Стрингер

Несколько сотен человек вышли на митинг в Вене c требованием к австрийским властям пересмотреть решение о введении санкций против России и сохранить нейтралитет страны, сообщает РИА Новости.

Одним из участников протестов стал бывший вице-канцлер республики Хайнц-Кристиан Штрахе. Он подчеркнул, что страны Европы долгое время старались не замечать конфликта на Украине и не выступали в роли посредника.

"И сейчас мы видим развитие, в рамках которого отсутствует политика, когда европейские политики предприняли бы шаги, сказав: мы хотим мира, мы хотим свести обе стороны конфликта за столом переговоров, хотим искать мирные решения, хотим найти выход из конфликта. Это все не происходит. Напротив, мы видим поставки оружия, мы видим санкционную политику, мы видим обострение", – заявил он.

Штрахе добавил, что нынешнее противостояние имеет предысторию, которая сейчас замалчивается. Он напомнил, что американские спецслужбы активно участвовали в организации госпереворота на Украине в 2014 году, после которого в стране началась гражданская война.

Бывший вице-канцлер также заметил, что сейчас некоторые австрийские партии "мечтают" о вхождении страны в НАТО и, по его мнению, это нельзя оставлять без внимания.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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