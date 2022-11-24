Политолог прокомментировал подготовку девятого пакета санкций против России

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Подготовка в ЕС очередного, девятого пакета антироссийских санкций говорит об упрямстве Брюсселя, которое является тупиковым путем в политике, заявил политолог Руслан Бальбек. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, это активно проявляемое Западом качество не сулит ему никаких перспектив.

"Этими пакетами санкций уже можно печки топить для обогрева, но в России проблем с газом нет, а вот Европе, возможно, эта мысль понравится", – сказал Бальбек.

Он не исключил, что Евросоюз может также подготовить 15-й и 20-й пакеты санкций.

24 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз ведет работу над девятым пакетом санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что новые антироссийские санкции ЕС могут ввести до конца года.

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