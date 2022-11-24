ЕС разрабатывает девятый пакет санкций против РФ – глава Еврокомиссии

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Евросоюз ведет работу над девятым пакетом санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

"Я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над девятым пакетом санкций", – сказала она.

Ранее сообщалось, что новые санкции Евросоюза против России могут утвердить до конца года.

6 октября был принят восьмой пакет санкций против РФ. Европейский союз ввел ограничения против 30 физических и 7 юридических лиц из России. В частности, в список попали певец Олег Газманов и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

Помимо этого, 13 октября ЕС продлил на год санкции для физических и юридических лиц, которые ответственны, по мнению сообщества, за распространение и применение химического оружия.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что санкции Запада в отношении РФ негативно сказываются на самой Европе.

В свою очередь, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил ограничения Евросоюза с девятью кругами ада.

Санкции были рассчитаны на коллапс в транспортной отрасли России – Мишустин

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