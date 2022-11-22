ЕС может серьезно расширить санкционные списки россиян-физлиц – СМИ

Фото: depositphotos/Kordin

Евросоюз готовит девятый пакет антироссийских санкций, в рамках которого может значительно расширить списки физических лиц, подпадающих под ограничения, сообщает Politico со ссылкой на официальных лиц.

Конкретные имена и число людей в материале не указаны. При этом страны ЕС предложили "длинные" списки, которые сейчас анализируют эксперты Еврокомиссии.

Politico также пишет, что Латвия, Литва, Польша и Эстония пытаются убедить другие страны Европейского союза согласовать очередной пакет санкций вместе с потолком цен на российскую нефть.

Многие европейские дипломаты не поддерживают эту идею, отмечая, что набор рестрикций еще не готов и ситуация только осложнится, если попытаться увязать его с потолком цен. Также Еврокомиссия еще не приступала к неформальным консультациям по новым санкциям.

Ранее источник в ЕС сообщил, что новые санкции Евросоюза против России могут утвердить до конца года. Он подчеркнул, что в настоящее время над ними работают.

6 октября был принят восьмой пакет санкций против РФ. Европейский союз ввел ограничения против 30 физических и 7 юридических лиц из России. В частности, в список попали певец Олег Газманов и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

Помимо этого, 13 октября Европейский союз продлил на год санкции для физических и юридических лиц, которые ответственны, по словам сообщества, за распространение и применение химического оружия.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что санкции Запада в отношении РФ негативно сказываются на самой Европе. Он уточнил, что недружественные государства на данный момент столкнулись с рекордным ростом цен на газ, электричество, бензин и даже хлеб.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал бессмысленными новые ограничения против России. Он сравнил ограничения Евросоюза с девятью кругами ада, сообщив, что сейчас организация "пошла на восьмой".

По словам замглавы Совбеза, новые ограничения ЕС не только пустое, но и дорогостоящее дело. Он заявил, что Россия привыкла к жизни в условиях ограничений и научилась к ним адаптироваться. Медведев подчеркнул, что экономика РФ демонстрирует "приличную жизнеспособность".



Санкции были рассчитаны на коллапс в транспортной отрасли России – Мишустин

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!