Медведев сравнил санкции ЕС против России с кругами ада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал бессмысленными новые ограничения против РФ, комментируя утверждение восьмого пакета санкций против страны, в своем телеграм-канале.

Он сравнил ограничения Евросоюза с девятью кругами ада, сообщив, что сейчас организация "пошла на восьмой".

По словам Медведева, новые ограничения ЕС является не только пустым, но и дорогостоящим делом. Он заявил, что Россия привыкла к жизни в условиях ограничений и научилась к ним адаптироваться.

Медведев подчеркнул, что экономика России демонстрирует "приличную жизнеспособность". Так, по его словам, замедление инфляции позволяет рассчитывать, что к концу года ее показатель составит не более 12%. ВВП также является устойчивым. В конце года власти ожидают его сокращение на уровень, меньше полагающегося.

"В общем, "порвать в клочья" нашу экономику у Запада в очередной раз не получилось. Главное – у России есть не только необходимый запас прочности, но и все возможности для дальнейшего развития", – написал Медведев.

В противовес российской обстановке он привел ситуацию на Западе. По словам Медведева, санкции ЕС привели к росту цен на бензин, коммунальные услуги и продукты в Европе. За этом последовали митинги, организованные местными жителями.

Кроме того, отметил зампреда Совбеза РФ, по данным Евростата, в Европе наблюдается рекордный уровень инфляции – более 9%. В Эстонии этот показатель в годовом соотношении вырос на 22,2%, в Литве – на 21,1%, в Латвии – на 20,8%, в Чехии – на 17,3%.

"Впереди – холодная зима без российского газа. И это при том, что предельная цена на наше голубое топливо так пока и не введена. Дошло, видимо, что теперь они могут остаться без газа навсегда", – предупредил Медведев.

Он добавил, что итогом действий со стороны Запада стало разрушение архитектуры мировой торговли в том виде, в котором она развивалась последние 50 лет.

Медведев подчеркнул, что Россия не намерена взывать Запад к благоразумию.

"Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией", – заявил он.

Ранее Европейский союз ввел санкции против 30 физических и 7 юридических лиц из России. В частности, в список попали певец Олег Газманов и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

Кроме того, под санкции подпал Центризбирком РФ, а также акционерное общество "Гознак", авиастроительная корпорация "Иркут", машиностроительный завод "Авангард", машиностроительное конструкторское бюро "Факел" и Завод имени Дегтярева.

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