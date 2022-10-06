06 октября, 19:04Технологии
Эксперт рассказал о влиянии новых санкций ЕС на российскую IT-отрасль
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Евросоюз не самый значимый разработчик в сфере IT. В России есть несколько отечественных разработок, которые способны заменить импортные, сообщил в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда" шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.
Он сообщил, что, несмотря на уход иностранных поставщиков с российского рынка, наиболее значимыми остаются знания команды. Кроме того, на примере McDonald's эксперт прокомментировал слаженную работу нового отечественного предприятия после ухода зарубежной компании.
Букштейн проинформировал, что в России есть как минимум 3 мощные разработки в сфере IT.
"И одна из них вообще подключает тысячу пользователей на конференцию и уже подключала на больших мероприятиях. Zoom – это же система навязывания услуги, и он никуда не уходит, потому что здесь его деньги", – рассказал эксперт.
В четверг, 6 октября, Евросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций. В него вошел запрет на оказание финансовых, инжиниринговых и юридических услуг и консультаций в области информационных технологий российским компаниям.
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