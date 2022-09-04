Число вакансий в IT-отрасли в РФ снизилось на 25% с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Число вакантных мест в ИТ-сфере снизилось на 25% с начала 2022 года, при этом количество резюме увеличилось на 55%, сообщает РБК со ссылкой на сервис онлайн-рекрутинга HeadHunter.
Согласно исследованию, в первый месяц текущего года количество вакансий составляло 114,6 тысячи, а уже в августе оно уменьшилось до 85,2 тысячи, при этом максимальное число открытых вакантных мест пришлось на февраль.
Уточняется, что количество резюме в ИТ-секторе увеличилось с 211,1 тысячи в январе до 327 тысяч в августе. В 2021 году за такой же период времени рост числа резюме был не таким сильным и составил 12%.
Руководитель направления клиентской эффективности HeadHunter Наталья Данина, в свою очередь, пояснила, что рост числа резюме можно связать с притоком на рынок кандидатов на младшие должности ИТ-сферы, обучившихся дистанционно на курсах, а также с желанием кандидатов найти более устойчивую к санкциям организацию.
При этом исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин выразил мнение, что из-за роста количества различных курсов и программ в ИТ-сфере общее количество резюме продолжит увеличиваться, однако недостаток специалистов в этой области по-прежнему будет сохраняться.
Ранее "Ростех" предложил оплачивать до 30–50% стоимости аренды жилья IT-специалистам. Отмечалось, что письмо с соответствующей инициативой госкорпорация направила в Минцифры РФ.
В частности, предлагалось субсидировать часть стоимости аренды жилья для сотрудников IT-сферы, у которых нет собственного дома. Такие меры, как подчеркивали в госкорпорации, позволят избежать оттока специалистов и сохранить равные условия на рынке труда.
IТ-компании смогут оформить сотрудникам отсрочку от армии на госуслугах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: