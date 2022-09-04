Число вакансий в IT-отрасли в РФ снизилось на 25% с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число вакантных мест в ИТ-сфере снизилось на 25% с начала 2022 года, при этом количество резюме увеличилось на 55%, сообщает РБК со ссылкой на сервис онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Согласно исследованию, в первый месяц текущего года количество вакансий составляло 114,6 тысячи, а уже в августе оно уменьшилось до 85,2 тысячи, при этом максимальное число открытых вакантных мест пришлось на февраль.

Уточняется, что количество резюме в ИТ-секторе увеличилось с 211,1 тысячи в январе до 327 тысяч в августе. В 2021 году за такой же период времени рост числа резюме был не таким сильным и составил 12%.

Руководитель направления клиентской эффективности HeadHunter Наталья Данина, в свою очередь, пояснила, что рост числа резюме можно связать с притоком на рынок кандидатов на младшие должности ИТ-сферы, обучившихся дистанционно на курсах, а также с желанием кандидатов найти более устойчивую к санкциям организацию.

При этом исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин выразил мнение, что из-за роста количества различных курсов и программ в ИТ-сфере общее количество резюме продолжит увеличиваться, однако недостаток специалистов в этой области по-прежнему будет сохраняться.

Ранее "Ростех" предложил оплачивать до 30–50% стоимости аренды жилья IT-специалистам. Отмечалось, что письмо с соответствующей инициативой госкорпорация направила в Минцифры РФ.

В частности, предлагалось субсидировать часть стоимости аренды жилья для сотрудников IT-сферы, у которых нет собственного дома. Такие меры, как подчеркивали в госкорпорации, позволят избежать оттока специалистов и сохранить равные условия на рынке труда.

